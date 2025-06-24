Педагогов Богородского округа наградили в национальном центре «Россия»

Учебный 2024–2025 год завершился церемонией награждения специалистов Подмосковья в сфере воспитания. Отметили муниципальных координаторов, советников по воспитанию, учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений за высокий профессионализм и значимый вклад в развитие воспитательных инициатив региона.

Заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима и заместитель директора Российского детско-юношеского центра Антон Пустовалов подвели итоги реализации программ «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята». Среди награжденных были и представители образования Богородского округа.

Почетные благодарственные письма были вручены муниципальному координатору проекта «Навигаторы детства», методисту Центра образования для детей и взрослых Татьяне Жуйковой, советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Центра образования № 30 Валентине Малеевой, учителю начальных классов Центра образования № 28 Татьяне Старостенко, учителю начальных классов Центра образования № 21 Алие Никулиной, воспитателю Центра образования № 30 Екатерине Даменцевой.

С благодарственным словом выступил Антон Пустовалов, отметив, что советники по воспитанию становятся настоящими лидерами в создании воспитательных пространств, объединяя педагогов, родителей и детей, помогая каждому ребенку раскрыть свой потенциал и найти индивидуальный путь развития.