Педагогическую конференцию провели в Чехове

Фото: Телеканал «360»

Ежегодная конференция работников образования прошла в Чехове и объединила 280 педагогов. Коллеги подвели итоги прошлого учебного года, поделились опытом и обсудили новые методики преподавания.

По итогам прошлого учебного года 10 школ Чехова находятся в зеленой зоне и входят в топ-500 лучших учебных заведений Московской области. Успех преподавателей отметил и глава округа Михаил Собакин.

«Мы прогрессивно растем. У нас практически в два раза увеличилось количество медалистов. Три школы вошли в топ-100, и это большое достижение. У нас нет ни одной школы, которая попала бы в красную зону. Это тоже большое достижение. Это, уважаемые педагоги, ваше достижение», — отметил глава.

Михаил Собакин вручил награды 28 преподавателям муниципалитета.

На конференции присутствовали 280 педагогов. Они не только подвели итоги прошлого учебного года, но и определили новые стратегические задачи и перспективы развития системы образования в округе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Производитель промышленных роботов запустит производство в «Технополис Москва»

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Политический узник. Макрон самоудовлетворился, задержав Дурова по указке Запада

Гостям выставки «Москва промышленная. Город будущего» покажут интерактивное шоу

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Напоминание фашистам. Убивавшего жителей Донбасса полковника СБУ уничтожили в Кривом Роге

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте