Педагогическую конференцию провели в Чехове

Ежегодная конференция работников образования прошла в Чехове и объединила 280 педагогов. Коллеги подвели итоги прошлого учебного года, поделились опытом и обсудили новые методики преподавания.

По итогам прошлого учебного года 10 школ Чехова находятся в зеленой зоне и входят в топ-500 лучших учебных заведений Московской области. Успех преподавателей отметил и глава округа Михаил Собакин.

«Мы прогрессивно растем. У нас практически в два раза увеличилось количество медалистов. Три школы вошли в топ-100, и это большое достижение. У нас нет ни одной школы, которая попала бы в красную зону. Это тоже большое достижение. Это, уважаемые педагоги, ваше достижение», — отметил глава.