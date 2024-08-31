Педагогический слет в преддверии нового учебного года прошел в Реутове

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

На базе подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове прошел педагогический слет, собравший преподавателей со всего Подмосковья. Мероприятие открыл заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев.

Ключевой темой встречи стал вопрос формирования персонального и корпоративного имиджа в контексте создания эффективной региональной системы профессионального образования. Площадка колледжа была разделена на шесть тематических треков, где участники обсудили актуальные вопросы, такие как формирование карьерной карты студентов, значение профориентации в школах, роль интонационных технологий в образовательном процессе и кадровое обеспечение.

Среди участников слета также были представители региональных предприятий, потенциальные работодатели для студентов, включая авиационную корпорацию «Рубин» и научно-исследовательскую производственную организацию «НИТИ имени Снегирева».

Отметим, что в рамках мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением «Союза машиностроителей России» и Министерством образования Московской области, что станет важным шагом к интеграции образовательного процесса и потребностей промышленности.

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