Педагогический слет прошел в школе «Триумф» в Химках

Четвертая традиционная встреча педагогов из клуба «Творческая инициатива» прошла в школе «Триумф» в Химках. Организаторы подготовили 19 тематических мастерских: провели открытые уроки, мастер-классы, тренинги и многое другое.

Больше всего слушателей собрал тренинг «Лидерство. Секреты успешного управления» и уроки духовной нравственности. Также все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах и показательных занятиях на тему традиций и культуры. Педагоги обменялись опытом в ведении внеурочных активностей и воспитательской деятельности.

Слет педагогов завершился концертом и торжественной церемонией награждения. Почетные грамоты получили 20 участников, в том числе десять преподавателей из Химок.

Также среди гостей слета были педагоги из Коломны, Наро-Фоминска, Чехова, Сергиева-Посада, Серпухова, Ленинского. Некоторые из них — участники клуба «Учитель года Подмосковья», победители и призеры муниципальных конкурсов, сотрудники школ-флагманов Подмосковья.