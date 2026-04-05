Педагогический слет по математике прошел в Химках

Четвертое по счету мероприятие, посвященное развитию математического образования, состоялось 3 апреля в школе «Триумф». Участниками стали более 100 педагогов из четырех округов Подмосковья.

На встреча присутствовали депутат и директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев, депутат и заместитель директора школы № 14 Юлия Мамай, а также депутат и директор лицея № 12 Юлия Ишкова.

Программа включала открытые уроки, мастер-классы и внеурочные занятия. Участники делились практическими наработками и обсуждали, как заинтересовать учеников и сделать уроки более живыми. Для руководителей школ провели отдельный семинар, где говорили об управленческих решениях и развитии образовательных программ.

Евгений Иноземцев подчеркнул, что такие встречи дают возможность не только показать свои наработки, но и перенять опыт коллег. Это помогает по-новому взглянуть на преподавание и сделать уроки интереснее для детей.

Участникам представили результаты работы регионального центра «Вектор». Обсудили, что уже удалось сделать в рамках проекта «Математические классы Подмосковья» и какие задачи предстоит решить.

Слет завершился заседанием учителей математики, где подвели итоги, обменялись мнениями и договорились о дальнейшем взаимодействии. Подобные инициативы помогают профессиональному росту педагогов и способствуют внедрению новых подходов в обучение.