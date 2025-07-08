Педагогический семинар прошел в Зарайске

На базе дошкольного отделения муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 5» состоялся семинар-практикум, посвященный технологии «Развивающие игры Воскобович». Автор методики, педагог и разработчик развивающих игр Вячеслав Воскобович, лично представил свои инновационные решения для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Семинар стал возможностью для педагогов округа узнать о преимуществах и особенностях технологии «Развивающие игры Воскобович». Вячеслав Воскобович подчеркнул, что его технология включает в себя многофункциональные пособия, разработанные с учетом возрастных особенностей детей и направленные на развитие их интеллекта, творческих способностей, логического мышления и мелкой моторики.

Особое внимание специалист уделил тому, что развивающие игры могут применяться в различных образовательных областях, от математики и конструирования до развития речи и знакомства с окружающим миром.

Семинар был организован в практическом формате. Участники имели возможность самостоятельно познакомиться с пособиями, попробовать их в действии и задать вопросы автору.

«В результате встречи появилась идея организовать двухдневные курсы для учителей и воспитателей, чтобы глубже освоить технологию и эффективнее применять ее в работе», — сообщили участники семинара.

На мероприятии обсуждались также планы по дальнейшему внедрению методики в учебный процесс дошкольных и начальных образовательных учреждений Зарайска. Семинар стал частью программы повышения квалификации учителей и воспитателей округа, направленной на совершенствование их профессиональных компетенций и внедрение инновационных образовательных технологий.