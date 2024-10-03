Педагогический семинар по краеведению прошел в Богородском округе

Муниципальный семинар по краеведению для учителей Богородского округа прошел в Международный день туризма. Для участников мероприятия провели экскурсию и программу «Литературные традиции нашего края».

Этот год богат и знаменателен памятными датами и юбилеями выдающихся писателей и литераторов, чьи имена связаны с Богородским краем. Вспомнить хотя бы имя первого председателя Союза писателей РСФСР Бориса Пильняка, признанного культурным кодом международного значения.

Самые значимые события и людей, которые внесли весомый вклад в развитие округа, вспоминали на семинаре по краеведению. В нем приняли участие учителя Богородского края.

Педагог-организатор Центра образования для детей и взрослых Евгения Кудрявцева провела авторскую литературную экскурсию и программу «Литературные традиции нашего края». Также она познакомила педагогов с целями и задачами семинаров на 2024-2025 учебный год, организационными моментами, возможными формами сотрудничества и краеведческой литературой.

Участники семинара отметили значимость мероприятия, представленного на нем опыта, и выразили пожелание, чтоб мероприятия в подобном формате стали доброй традицией.

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