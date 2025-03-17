Педагогический семинар о проекте «Орлята России» прошел в Клину

В гимназии имени Танеева в Клину, одной из ведущих школ проекта «Орлята России», прошел семинар для учителей, работающих по программам этого проекта. Семинар открылся с танцевального номера, который представили участники проекта. С приветственными словами к собравшимся обратились начальник управления образования города Клин Елена Завальнюк, директор гимназии Полина Завальнюк и эксперт РРЦ «Навигаторы детства» Московской области Анна Козлова.

После официальной части педагоги разделились на группы, где познакомились с новыми методами преподавания и поучаствовали в мастер-классах. Например, на треке «Эрудит» участники играли в «Педагогическое лото» и «Ответь за 5 секунд», а также пытались создать гимн проекта «Орлята России».

Трек «Орленок-Мастер» был посвящен шитью: педагоги сделали сувениры для военнослужащих и получили шаблоны для работы с детьми. В Министерстве образования Подмосковья отметили, что семинар стал отличной возможностью для учителей обменяться опытом и получить новые знания для работы с детьми в рамках проекта.