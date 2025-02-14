Педагогический форум прошел в Пушкино

В образовательном центре № 8 в Ивантеевке Пушкинского округа состоялась встреча «Лучшее от лучших», посвященная обмену передовыми управленческими практиками. Площадка собрала порядка 70 участников, включая директоров образовательных учреждений и их заместителей.

Ключевая цель мероприятия — внедрение инновационных подходов и, как следствие, улучшение качества образовательных услуг, предоставляемых в школах и детских садах округа.

«Уверен, такое взаимодействие оказывает позитивное влияние на весь управленческий состав. Каждый узнал что-то новое для себя и поделился своим уникальным опытом. Желаю всем успехов и новых профессиональных побед», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Участники активно делились инновационными методиками, эффективными подходами и проверенными стратегиями, доказавшими свою результативность в конкретных образовательных учреждениях. Программа включала в себя не только выступления докладчиков, представлявших лучшие практики, но и интерактивные сессии, где каждый участник мог высказать свое мнение, предложить собственные решения и поделиться личным опытом. Участники сосредоточились на обсуждении актуальных вызовов, с которыми сталкиваются современные образовательные учреждения, и делились историями успеха.