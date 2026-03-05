Педагогический форум прошел в Красногорске
Форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей собрал в Красногорске более 200 участников. Основными темами обсуждения стали искусственный интеллект в обучении и профессиональный рост педагогов.
Конференция прошла во второй раз, ее организовало Всероссийское сообщество наставников-просветителей Московской области, в которое входят более 650 педагогов со всего региона.
От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова участников мероприятия поприветствовала начальник управления образования администрации муниципалитета Ольга Кравец.
За высокий профессионализм педагогов отметили благодарственными письмами Государственной думы, Министерства просвещения России и Фонда гуманитарных проектов.
После официальной части ведущие педагоги Московской области провели для участников разнообразные мастер-классы.