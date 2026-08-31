Педагогический форум прошел в Коломне

В Коломне прошел традиционный педагогический форум «Я — педагог Коломны», объединивший около 200 учителей из семи городов Подмосковья. С 1 сентября в школы округа придут 37 новых педагогов, 14 из них — молодые специалисты.

Форум проходит в 12-й раз и давно вышел за рамки муниципальной площадки. В программе — мастер-классы, лекции и практические занятия по профессиональному развитию, взаимодействию с детьми и родителями, наставничеству и дополнительному образованию.

«Мы рады, что Коломна является таким центром заряжающим, направляющим, стратегически означающим. Вы сегодня не только профессионально попробуете то, чему научились за год профессиональной деятельности, или за предыдущие несколько лет подготовительной и образовательной деятельности в вузе. Вы сегодня посмотрите друг на друга. На таких разных, на, наверное, энергетически по-разному построенных, эмоционально по-разному построенных», — отметила заместитель главы Коломны Лариса Лунькова.

Учитель начальных классов из Раменского Анастасия Пескова преподает уже четыре года, на форуме оказалась впервые по совету коллег. «На таких форумах можно обрести полезные знакомства, можно получить очень много интересной и полезной информации, а также это воочию увидеть. У нас было рукоделие. Я бы даже сказала, это один из таких небольших мастер-классов по изготовлению игрушки-карусели, который я также применю со своими детьми в классе, например, устрою с ними новогодний мастер-класс. Можно даже привлечь родителей. В общем, у нас были очумелые ручки», — поделилась она.

Учитель английского из Непецинской школы Александра Орлова посещает форум второй год. «Я посещаю форум второй год. И отсюда я получаю только вдохновение, положительные эмоции, обмен опытом с коллегами. Очень радостная атмосфера, позитивный настрой и напутствие на следующий учебный год», — рассказала она.

Кадровый вопрос в коломенских школах решен на 100% благодаря мерам социальной поддержки педагогов в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Форум завершился спортивной программой и общением участников.