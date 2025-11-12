Педагогический форум прошел в Дашковской школе в Серпухове

Мероприятие открыло муниципальный этап XXIII Московских областных Рождественских образовательных чтений на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Форум собрал директоров общеобразовательных учреждений и колледжей Серпухова, Протвина и Пущина, педагогов и духовенство Серпуховского благочиния.

На открытии форума благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин пожелал участникам плодотворной работы и конструктивного диалога. Глава комитета по образованию администрации округа Оксана Евдокимова отметила вклад священнослужителей в формирование личности подрастающего поколения, обозначив это как важнейший элемент воспитательного процесса.

Особым моментом стала презентация просветительского проекта Подольской епархии «Диалог со священником. За жизнь!». Протоиерей Владимир Зотов, председатель комиссии защиты семьи, материнства и детства Подольской епархии, показал важность открытого диалога со школьниками о ценности детской жизни до рождения.

Участники форума также обсудили методы воспитания и формирования личности подрастающего поколения, взаимодействие родителей, учителей и духовенства в образовательном процессе, роль духовного и патриотического воспитания в школе. Гости почерпнули ценные идеи и практические наработки, которые смогут затем использовать в своей деятельности.