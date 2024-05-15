Педагогический фестиваль прошел в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 10:52 Педагогический фестиваль прошел в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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В Наро-Фоминске прошел фестиваль «Педагогический класс: поиск, пробы, профессия». В школе № 7 собрались около 150 участников со всего городского округа.

Среди участников были учителя, школьники и студенты педагогических вузов. Главная цель фестиваля — дать школьникам, которые выбрали путь педагога, возможность попробовать свои силы в этой профессии.

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На фестивале юные участники представили зрителям свои проекты. Это и школа вожатых, и развивающие программы для обучающихся, и даже Telegram-боты для внедрения в педагогический процесс. Многие из этих идей — коллаборация с курирующими школу вузами.

Гости мероприятия — представители высших учебных заведений — рассказали школьникам, чем занимаются их вузы. Студенты провели мастер-классы, открытые уроки в формате квизов и интерактивных мероприятий для старшеклассников. Организаторы стремились создать площадку для обмена опытом, налаживания полезных знакомств среди единомышленников и, возможно, поиска наставников, которые помогут молодежи сделать первые шаги в мире педагогики.

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