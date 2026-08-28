Педагогическая конференция прошла в Зарайске

В преддверии нового учебного года в Зарайске прошла августовская педагогическая конференция, на которой обсудили реализацию народной программы «Единой России», меры поддержки учителей и развитие профильного образования. В этом году в округе три стобалльника по физике, информатике и математике — результат системной работы педагогов и развития профильного образования, а также действия программ «Земский учитель» и «Социальная ипотека», помогающих привлекать талантливых педагогов в муниципалитет.

Площадкой конференции стала школа имени В. Н. Леонова, где собрались руководители образовательных учреждений, педагоги, представители администрации и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин. «„Единая Россия“ последовательно поддерживает образование. Народная программа партии включает меры по модернизации школ, поддержке учителей и развитию профориентации. Спасибо педагогам за труд и преданность профессии!» - сказал Никита Чаплин.

В дошкольных учреждениях округа внедряют конструктор «Робби» для ранней профориентации: школьники-робототехники проводят для дошколят мастер-классы. В школах развивают агроклассы — с начала прошлого учебного года в каждой школе появились занятия по основам агрономии. В 2026 году на базе лицея № 5 откроется новый агротехнологический класс при поддержке предприятия «Луховицкие овощи» в рамках федерального проекта «Кадры в АПК».

Привлекать в округ талантливых педагогов помогают меры поддержки, реализуемые в рамках народной программы «Единой России»: от выплат по программе «Земский учитель» и «Социальной ипотеки» до «подъемных» молодым специалистам и компенсации аренды жилья. Ирина Литвинова приехала в Зарайск из Волгограда в 2021 году по программе «Земский учитель» и работает в школе № 1 имени В. Н. Леонова учителем математики и информатики. Ее воспитанники стали единственными в Зарайске участниками математической «Интернет-карусели» и заключительного тура олимпиады «Ломоносов» в МГУ, а в 2025 году педагог прошла конкурсный отбор в образовательный центр «Сириус».

Антон Бычков, учитель математики гимназии № 2, приехал в Зарайск из Пензы. В 2024 году он участвовал в муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют». В своем выступлении он отметил: «Народная программа „Единой России“ включает комплексные меры по модернизации школ, поддержке учителей и развитию профориентации. Три стобалльника в Зарайске — это результат системной работы педагогов и подтверждение высокого уровня педагогического сообщества».



«Решение жилищного вопроса стало главным стимулом. Теперь я могу полностью сосредоточиться на работе», — поделился Антон.

Директор школы № 1 имени В. Н. Леонова Елена Беликова отметила, что программа «Земский учитель» позволила привлечь педагогов из других регионов. Елена Беликова, директор школы № 1 имени В. Н. Леонова, подчеркнула: «Для нас большая радость работать в таком технологичном пространстве. А программа „Земский учитель“ позволила привлечь в школу педагогов из других регионов. Это наглядный пример того, как народная программа помогает решать кадровые вопросы. Статус учителя и реальные меры поддержки дают молодым педагогам уверенность в завтрашнем дне».