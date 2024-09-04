Педагогическая конференция прошла в школе № 4 в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске прошла педагогическая конференция «Экосистемный подход в образовании: учиться, трудиться и жить в партнерстве». Мероприятие провели в школе № 4 имени Завадского.

Участники конференции смогли пообщаться с коллегами после летних каникул и узнать о новых педагогических технологиях.

«Экосистемный подход и экосистемная модель — это такая саморазвивающаяся среда, которая объединяет в себе кадровые и информационные ресурсы, создает новое пространство для развития детей и взрослых. Система образования нашего округа была именно той, кто принимал активное участие в апробации и показал высокие результаты», — рассказала директор МАУ ДПО «Учебно-методический центр» Ольга Чернилевская.

В работе летнего педагогического форума принял участие заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.

«Сегодня мы поздравляем наших педагогов, благодарим их за важный и такой нужный труд и желаем получать удовольствие и удовлетворение от работы!» — отметил он.

Благодарственными грамотами и ценными подарками от Мособлдумы, администрации округа и Совета депутатов наградили лучших педагогов и наставников школ городского округа. Также отметили молодых специалистов, начинающих свой путь в педагогике.

«В системе образования округа трудится практически две тысячи человек, в этом году к нам присоединились 11 молодых специалистов. Это выпускники школ, которые пять лет назад получили целевое направление, успешно закончили, получили высшее педагогическое образование», — рассказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.