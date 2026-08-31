Педагогическая конференция прошла в Раменском округе

В Раменском округе прошла педагогическая конференция, на которой подвели итоги прошлого учебного года и обсудили меры поддержки учителей. Шесть школ округа вошли в топ-100 лучших в Подмосковье.

Одной из ключевых тем стала поддержка молодых специалистов. Учитель математики Раменской гимназии Виктория Радзевило работает в школе уже год. «У меня в семье есть педагоги, у меня тетя учитель начальных классов, сестра учитель английского языка, можно сказать, что я пошла по их стопам», — поделилась она. Педагог снимает квартиру рядом с гимназией, а государство компенсирует ей около 50 процентов аренды жилья. «Выплаты приходят каждый месяц, в определенную дату, и соответственно можно рассчитать свой бюджет на будущее», — рассказала Виктория.

«В рамках программы партии „Единая Россия“ мы обсуждаем проекты, которые позволяют проводить модернизацию инфраструктуры наших образовательных организаций, также занимаемся вопросами кадрового обеспечения. Также очень важен вопрос наставничества… гордое звание учитель», — отметила депутат Совета депутатов Раменского округа Ольга Ромова.

В Раменском округе компенсацию за аренду жилья в размере 25 тысяч рублей получают 167 педагогов. Также для молодых специалистов выплачивают «подъемные» в размере 150 тысяч рублей — такую поддержку получили около 2 тысяч педагогов по области. «В нашей гимназии работает 99 педагогов, 16 из них пользуются вот этой услугой от правительства Московской области, получают субсидии по аренде жилья. Из этих 16-ти два приехали из других регионов», — рассказала директор гимназии Наталья Варлыгина.

Родители учеников высоко оценивают работу молодых педагогов. «С детьми Виктория Валерьевна находит очень хорошо язык, они ее все любят очень. Так что нам очень нравится, класс дружный, и Виктория Валерьевна — молодой педагог», — поделилась мать ученицы Юлия Алексеева.

В Подмосковье также действуют надбавки за работу в сельской местности и в школах с повышенной нагрузкой, компенсации на оплату коммунальных услуг. Особый статус учителя закрепил Указ Президента от 20 июля 2026 года «О дополнительных мерах поддержки учителей». В Раменском округе новые задачи сферы образования уже синхронизированы с Народной программой «Единой России».