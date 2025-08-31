Педагогическая конференция прошла в Подольске

Итоги прошлого учебного года и планы на будущий обсудили в гимназии имени Подольских курсантов. Перед педагогами выступил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Почетными гостями мероприятия «Будущее в настоящем» стали архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, депутат Мособлдумы Павел Максимович, ветераны педагогического труда и учителя. Глава муниципалитета рассказал о строительстве образовательных учреждений в округе.

«Первого сентября откроет свои двери школа-новостройка 1100 мест в районе Климовска, детский сад на 160 мест в Каскад парке, начнет функционировать пристройка на 200 мест в школе № 29 имени П. И. Забродина», — отметил Григорий Артамонов.

Также завершается капитальный ремонт в трех школах: академическом корпусе гимназии имени Подольских курсантов, корпусах лицея № 5 и школы № 20 имени Героя России Игоря Сергуна.

Кроме того, на встрече озвучили, что по итогам прошлого учебного года 21 школа Подольска из 29 вошла в «зеленую» зону. На конференции наградили тех, кто сделал вклад в это достижение: муниципальные награды получили 11 педагогов.