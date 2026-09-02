Педагогическая конференция прошла в Коломне

В преддверии Дня знаний представители системы образования округа обсудили результаты прошлого учебного года и дальнейшее развитие системы образования. Ключевыми темами традиционной августовской педагогической конференции стали кадровый потенциал, качество знаний и современные технологии.

В Коломне работают 24 образовательные организации, где трудятся почти 4 тысячи человек. Глава округа Александр Гречищев напомнил, что по результатам прошлого учебного года четыре школы вошли в сотню лучших в Подмосковье.

Одним из главных векторов остается развитие математического и естественно-научного направлений. Вместе с тем в школах внедряют цифровые технологии и новые образовательные проекты. В Коломне на базе семи учебных заведений открыли «Цифровые классы Подмосковья», а девять образовательных учреждений присоединятся к пилотному «Киберуроку».

«Безусловно, для решения этих задач нам нужны кадры. И, естественно, в современных условиях взрывного развития цифровых технологий, искусственного интеллекта нам нужно не опаздывать, идти в ногу со временем и применять в системе образования самые современные механизмы», — отметила начальник управления образования администрации Коломны Янина Щеглова.