Педагогическая конференция прошла в Инженерной школе в Дмитрове

В Дмитрове прошла ежегодная августовская конференция «Образование будущего: новые вызовы, современные решения». В рамках мероприятия подвели итоги прошедшего учебного года и обозначили планы на текущий.

В рамках конференции обсудили применение технологий в современной системе образования.

«Вы — самые лучшие, и мы, команда администрации округа, — ваши друзья и помощники. Давайте и дальше вместе смело идти вперед, достигать новых результатов ради нашего будущего, юных жителей округа!» — приветствовал участников мероприятия Михаил Шувалов, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа.

Во время встречи глава поделился личными воспоминаниями.

«Я всегда с добром вспоминаю свою первую учительницу — Юлию Александровну Румянцеву. Она пришла к нам в класс, только окончив учебу в институте. Была строгой, но справедливой, относилась к нам с любовью и уважением», — рассказал он.

В конференции приняли участие депутат Государственной Думы Ирина Роднина и депутат Московской областной Думы Марина Шевченко.

Доклад представила начальник управления образования Татьяна Малинникова.

«Сегодня сфера образования Дмитровского округа — это более 34 тысяч детей, 50 тысяч родителей и четыре тысячи педагогов и сотрудников, каждый из которых 1 сентября придет в наши учреждения с ожиданиями новых открытий, ярких впечатлений и возможностью в полной мере проявить свои способности и таланты. И мы должны этим открытиям, ожиданиям помочь свершиться», — сказала Татьяна Владимировна.

Татьяна Малинникова проанализировала результаты работы за прошлый учебный год. В речи она рассказала про развитие инфраструктуры, проекты и инициативы, наставничество, привлечение кадров и социальную поддержку педагогов, профориентацию и многое другое — то, что позволяет образованию округа оставаться высокоэффективным и помогает детям раскрыться. Дмитровский округ остается в числе муниципалитетов Подмосковья, где каждый год растет число школьников и дошкольников.

Вторая часть конференции проходила по секциям. Педагоги обсудили актуальные изменения, проекты и стратегии повышения качества образования.

Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов вручил благодарственные письма педагогам и коллективам образовательных учреждений за добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности.

«В нашем округе трудится единая профессиональная команда работников сферы образования, которая всегда дает хорошие результаты своей деятельности. И именно это позволяет воспитывать наших детей настоящими гражданами страны, настоящими патриотами», — подчеркнул врип главы округа Михаил Шувалов.