Педагогическая конференция прошла в Чехове
В Чехове прошла августовская педагогическая конференция, на которой обсудили меры поддержки учителей. Округ лидирует в Южном Подмосковье по привлечению педагогических кадров, осенью к работе приступят еще 9 учителей.
Главная задача — не допустить нехватки учителей и создать комфортные условия для их работы и роста. На конференции собрались директора школ, молодые учителя, представители администрации и депутаты.
«Пути реализации несложные, они очень простые и уже откатанные. Они реально работают и показали свою эффективность. Дальше — сопровождение, реализация и качество исполнения», — отметил депутат Государственной Думы Александр Коган.
Одной из ключевых мер поддержки стали «подъемные» для молодых специалистов. «Когда ты приходишь на работу, очень важна не только зарплата, но и ощущение, что ты не один. Подъемные показали, что нас молодых педагогов ждут в школах и что нам очень рады. А сумма позволила не думать о финансовых трудностях, сосредоточиться на работе, попробовать для себя что-то новое, поучаствовать в различных проектах и, конечно, сделать свои уроки более интересными», — поделилась учитель школы № 9 Дарья Гаврилицэ.
Также педагоги могут воспользоваться программой «Социальная ипотека». Учитель английского языка гимназии № 7 Александр Фомичев выбрал квартиру в Чехове. «Когда ты живешь уже в своей квартире, действительно приятно, что тебя поддерживает область. Видя все это внимание, хочется развиваться в родном муниципалитете, в родной гимназии», — рассказал он.
«Учитель — важная фигура в образовании. Педагоги не только передают детям знания, но и выступают в роли наставников и примеров для подражания. Партия „Единая Россия“ понимает, что сильные кадры в образовании — залог его качества. Поэтому особое внимание в рамках Народной программы уделено поддержке и мотивации учителей», — отметил руководитель подмосковного отделения движения «Здоровое Отечество» Алексей Батов.