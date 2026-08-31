Сегодня 15:43 Педагогическая конференция прошла в Чехове Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов Подмосковье

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В Чехове прошла августовская педагогическая конференция, на которой обсудили меры поддержки учителей. Округ лидирует в Южном Подмосковье по привлечению педагогических кадров, осенью к работе приступят еще 9 учителей.

Главная задача — не допустить нехватки учителей и создать комфортные условия для их работы и роста. На конференции собрались директора школ, молодые учителя, представители администрации и депутаты. «Пути реализации несложные, они очень простые и уже откатанные. Они реально работают и показали свою эффективность. Дальше — сопровождение, реализация и качество исполнения», — отметил депутат Государственной Думы Александр Коган.

Одной из ключевых мер поддержки стали «подъемные» для молодых специалистов. «Когда ты приходишь на работу, очень важна не только зарплата, но и ощущение, что ты не один. Подъемные показали, что нас молодых педагогов ждут в школах и что нам очень рады. А сумма позволила не думать о финансовых трудностях, сосредоточиться на работе, попробовать для себя что-то новое, поучаствовать в различных проектах и, конечно, сделать свои уроки более интересными», — поделилась учитель школы № 9 Дарья Гаврилицэ.