Педагогическая династия в Коломне: общий стаж — 86 лет

В День Весны и Труда становится особенно очевидно, что некоторые профессии невозможно измерить только стажем и цифрами. Они измеряются судьбами людей. В Коломне четыре поколения одной семьи ежедневно подтверждают это своим примером.

Педагогическая династия Куликовых-Беловых-Луканичевых началась с сельского учителя — прадедушки. С тех пор профессия стала семейной традицией, которая передавалась из поколения в поколение. Сегодня общий педагогический стаж семьи составляет 86 лет.

В династии есть учитель технологии, два учителя начальных классов и преподаватель иностранных языков. Сейчас в школе №17 работают Маргарита Луканичева и Алевтина Луканичева. Старшее поколение — Антонина Белова — уже на заслуженном отдыхе, но остается важной частью школьной истории.

Антонина Алексеевна, посвятившая школе всю жизнь, признается: «Первый урок я помню без волнения — только с огромной любовью и желанием научить». Ее бывшие ученики продолжают поддерживать связь, навещают, советуются, приходят за поддержкой.

Для Алевтины Александровны профессия учителя — одна из самых важных в мире. Она считает, что именно от педагога зависит, каким будет новое поколение.

Маргарита Луканичева стала педагогом в четвертом поколении. За ее плечами два высших образования, аспирантура и свободное владение несколькими иностранными языками. Она выбрала школу, несмотря на возможности построить карьеру в международной компании. Сегодня она ведет авторскую программу, где школьники изучают английский, французский и китайский языки, участвуют в олимпиадах и знакомятся с профессиями будущего.

Главные принципы семьи педагогов просты: быть честными с детьми, ценить каждого ребенка и по-настоящему любить свое дело. Именно эти ценности уже много лет передаются в семье из поколения в поколение.