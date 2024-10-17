Педагоги военной академии рассказали старшеклассникам из Лобни о поступлении в вуз

В городском округе Лобня представители тверской военной академии встретились с учениками девятых, десятых и одиннадцатых классов школы № 7. Педагоги рассказали ребятам о поступлении в вуз, жизни в казарме и о льготных программах для военных.

В лобненскую школу № 7 приехали педагоги тверской Военной краснознаменной академии воздушно-космической обороны имени Григория Жукова. Они проинформировали старшеклассников о службе в военном заведении, о правилах поступления и жизни в казарме. Учащиеся также узнали о праве на покупку жилья по программе военной ипотеки и других доступных льготах. Ребятам рассказали и о существующих войсках.

Школьники активно дискутировали и задавали вопросы. Некоторые ребята задумались о поступлении на военные специальности.

Отметим, что в городском округе Лобня развивают направления внеурочной деятельности. Чтобы помочь учащимся выбрать профессию, школы сотрудничают с известными российскими университетами.

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