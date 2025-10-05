Педагоги в Коломне получили награды в честь профессионального праздника

Областной праздник ко Дню учителя прошел в Красногорске. Во время мероприятия наградили лучших специалистов, в том числе сотрудников образования из Коломны.

За плодотворный труд, высокий профессионализм в работе благодарности министра образования Московской области удостоена начальник управления образования городского округа Коломна Янина Щеглова.

Кроме того, в преддверии профессионального праздника знаками отличия, почетными грамотами и благодарственными письмами главы округа и Совета депутатов награждены и многие другие сотрудники системы образования муниципалитета.

«В школах нашего округа трудятся 1436 учителей и 306 педагогических работников. Все они ежедневно вкладывают душу в воспитание подрастающего поколения, а создание комфортных условий для работы берет на себя государство. Сегодня введен ряд специальных мер поддержки для педагогов: социальная ипотека, пособия молодым специалистам, надбавки за классное руководство и достижения учеников на экзаменах и олимпиадах и многое другое. Уверен, что благодаря национальным проектам и государственным программам будут улучшаться условия труда, возникнут новые образовательные методики, возрастут меры поддержки, вырастет популярность профессии и уважение в ней», — подчеркнул глава округа Александр Гречищев.

Особое внимание в сфере образования приковано сегодня к молодым специалистам. Начинающих педагогов поощряют единовременной выплатой в 150 тысяч рублей. Студентам, совмещающим учебу и работу, ежемесячно начисляют три тысячи рублей. Такие меры помогают уверенно строить карьеру.

В этом учебном году в школы Коломны и Озер пришли работать 35 молодых специалистов.