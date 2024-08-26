Педагоги Узбекистана изучили методики колледжа в Истре во время рабочего визита

Фото: Министерство образования МО

Делегация педагогов из Узбекистана побывала с визитом в Подмосковье. Директора школ и детских садов изучили опыт региона в сфере образования, а также побывали в Истринском педколледже.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что узбекские педагоги приехали в регион, чтобы ознакомиться с лучшими образовательными практиками и обменяться опытом с коллегами.

Фото: Министерство образования МО
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Фото: Министерство образования МО
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Фото: Министерство образования МО
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Гости приняли участие в работе августовского съезда учителей Подмосковья, где их тепло приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Затем представители Узбекистана посетили Истринский педагогический колледж и узнали о федеральной программе «Профессионалитет». Коллегам представили наработки и образовательные технологии, показали лаборатории и мастерские с современным оборудованием.

В Минобре отметили, что педагоги Истринского педколледжа с радостью встретили коллег и поделились с ними своим профессиональным опытом.

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