Педагоги центра досуга в Лобне провели мастер-классы для детей и взрослых

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Серию мастер-классов для детей и взрослых городского округа Лобня организовали педагоги центра досуга «Восточный». Участники побывали на уроке по росписи вином, попробовали свои силы в технике винной гризали.

Творческие мастер-классы для всех желающих прошли в лобненском центре досуга «Восточный». Так, художник Наталья Вавилина представила занятие по росписи вином в технике винной гризали. Для юных творцов провели мастер-класс «Малышарики». Ребята смастерили своими руками магниты с персонажами из мультфильмов.

«Маленькие художники с энтузиазмом украшали свои будущие магниты, проявляя фантазию и творчество. Каждый магнитик получился ярким и позитивным», — отметили организаторы мастер-класса.

Напомним, центр досуга «Восточный» работает в Лобне по адресу: улица Окружная, дом № 11 корпус 3.

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