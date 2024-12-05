Педагоги школы искусств в Ногинске стали лауреатами областного конкурса

Семь преподавателей и концертмейстеров Ногинской детской школы искусств приняли участие в Московском областном открытом фестивале-конкурсе «Областная общественная филармония — творчество без границ», который состоялся в Наро-Фоминском городском округе. Это ежегодное мероприятие, организованное Министерством культуры Московской области, собирает преподавателей дополнительного образования детей и взрослых со всего региона.

В этом году фестиваль объединил 183 участника из 34 муниципалитетов Подмосковья. С каждым годом конкурс расширяет свои границы, добавляя новые номинации. В 2024 году преподаватели смогли представить свои работы в 16 различных категориях, включая такие направления, как «Живопись», «Графика» и «Скульптура». Эти номинации особенно ценятся за высокий профессионализм участников.

Возглавил жюри конкурса кандидат педагогических наук, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и лауреат международных конкурсов Юрий Диденко.

По итогам фестиваля представители Ногинской школы искусств добились высоких результатов. Лауреатами I степени стали концертмейстеры Андрей Анатольевич Дмитренко и Елена Леонидовна Варварина, а также преподаватель по классу народного пения Нина Вячеславовна Грасенкова. Концертмейстеры Оксана Владимировна Становова и Александра Петровна Ильдирякова удостоились звания лауреатов III степени.

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