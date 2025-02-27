Педагоги школы искусств в Истре обменялись опытом с коллегами из Электростали

Художники из Истринской детской школы искусств обменялись опытом с коллегами из Электростали. Мероприятия прошли на каникулах.
Преподаватель структурного подразделения Детской школы искусств имени Ширшова — Детской школы искусств «Вдохновение» — Елена Курганова представила муниципальный округ Истра на конференции. В рамках мероприятия работали секции, посвященные различным аспектам школьной жизни. Также были организованы практические занятия и мастер-классы. Учителя школы показали работы учеников из фонда, поделились своим опытом и методиками преподавания таких предметов, как рисование, живопись и пленэр.
Участники мероприятия смогли обменяться опытом в организации и оснащении учебных и фондовых помещений, а также поделиться ценными методическими материалами, педагогическими наработками и техническими приемами.
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