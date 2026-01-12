Педагоги, родители и ученики убрали снег у школ в Богородском округе

Прошедшие снегопады стали настоящим испытанием — дороги, подходы, дворы, территории школ и детских садов засыпало толстым слоем снега. Жители Богородского округа решили помочь коммунальным службам с уборкой и вышли на расчистку территорий.

Благодаря объединению усилий педагогов, родителей и учащихся уборка территорий вокруг школьных и дошкольных образовательных учреждений превратилась 11 января в настоящую дружескую акцию. Вооружившись лопатами, метлами и хорошим настроением, все активно принялись за дело.

Кто-то аккуратно чистил тропинки, кто-то заботливо сбрасывал снег с крыш навесов, кто-то энергично работал над расчисткой игровых зон. Работа шла быстро и эффективно. Все трудились сообща, помогая друг другу там, где было сложнее всего.

В рамках зимнего субботника были очищены пешеходные дорожки, зоны отдыха и подходы к зданиям школ и детских садов, что позволило обеспечить безопасность и комфорт для всех.

На территории Богородского округа осуществляют свою деятельность 22 центра образования, школа-интернат и один образовательный центр «Аист» для детей с ограниченными возможностями здоровья.