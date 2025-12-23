Педагоги Подмосковья стали в 2,5 раза чаще пользоваться цифровыми учебниками

За год электронным дневником на базе платформы «Моя школа» в Подмосковье воспользовались более одного миллиона учеников. За этот период учителя провели свыше 14 миллионов уроков и выставили 122,5 миллиона оценок. А электронные учебники стали популярнее в 2,5 раза.

За год педагоги Подмосковья выдали 34 миллиона домашних заданий. Из них пять миллионов — в цифровом формате, рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

«Электронные учебники стали в 2,5 раза популярнее среди школьников, и это закономерно: они делают уроки более наглядными, помогают учителю гибко работать с материалом и уделять больше внимания детям. Для школьников это удобный формат обучения, а для родителей — понятный и прозрачный образовательный процесс», — сказала она.

В этом году библиотека цифровых материалов значительно расширилась. Сейчас в системе 41 учебник с аудиоверсиями параграфов, видеороликами и иллюстрациями За два года ими воспользовались 730 тысяч раз.

Самыми популярными в педагогов в этом году оказались учебники по русскому языку для восьмых и девятых классов, а также по биологии для восьмых классов.

«Цифровой учебник по русскому языку с мгновенной проверкой упражнений освобождает часы времени, которые я раньше тратила на проверку тетрадей. Это время теперь можно посвятить индивидуальной работе с учениками, углубленному разбору творческих работ или подготовке интересных дискуссий по литературе», — рассказала учитель русского языка и литературы школы № 8 Ступина Юлия Бакланова.

На платформе также развиваются сервисы для родителей. В электронном дневнике появилась функция «Итоговые оценки», позволяющая просматривать итоговые оценки ребенка за предыдущие годы.