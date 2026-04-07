В Губернском колледже городского округа Серпухов завершился первый этап регионального конкурса «Учитель года — 2026». Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, участники активно включились в программу мероприятия.

На этапе «Методическая мастерская» конкурсанты представили свои авторские подходы к обучению. Каждому участнику было отведено 25 минут на презентацию методического опыта. Они поделились педагогическими находками, продемонстрировали уникальные приемы работы с классом и ответили на вопросы экспертного жюри.

Темы выступлений охватывали широкий спектр вопросов: от внедрения ИИ-помощников в учебный процесс до развития глобальных компетенций у школьников. Жюри оценивало не только содержание докладов, но и умение конкурсантов аргументированно отстаивать свою позицию, транслировать ценности профессии учителя.

По итогам первого тура жюри определит 15 финалистов. Их ждут задания «Урок» и «Классный час». Затем участники представят свои «Мастер-классы» и ответят на «Вопросы учителю».