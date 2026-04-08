Педагоги Подмосковья показали свои методики на конкурсе «Учитель года»

В Московской области завершился второй день конкурса «Учитель года Подмосковья». Учителя приняли участие в испытании «Урок», о чем сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Конкурсные уроки проводились в незнакомых классах, что требовало от педагогов быстрой адаптации к коллективу учеников. Педагоги продемонстрировали разнообразие методических подходов, применяя различные инструменты и технологии, такие как проблемный диалог, игровое моделирование и проектная деятельность.

Каждый урок отличался индивидуальным методическим стилем, что отметили члены жюри и ученики. Учителя использовали нестандартные задания и логические задачи, обеспечивая взаимодействие с классом на основе реакции детей.

Все участники успешно провели уроки и поделились своими впечатлениями. Так, учитель начальных классов из лицея № 2 городского округа Воскресенск Ангелина Рязанцева отметила творческую атмосферу и возможность обмена опытом с коллегами.