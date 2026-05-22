Педагоги Подмосковья выступят на всероссийском конкурсе профмастерства

В подмосковном Красногорске 21 мая прошла торжественная церемония награждения лучших работников сферы воспитания и дополнительного образования. Мероприятие состоялось в рамках конкурса «Сердце отдаю детям», сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства стала педагог дополнительного образования по художественной направленности Екатерина Левченко из Балашихи. Она представит Московскую область на всероссийском уровне.

Кроме того, на федеральном этапе регион будут представлять: * Ирина Гордеева из Солнечногорска — педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья; * Мария Луканичева из Коломны — педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности; * Андрей Симанов из Ступино — педагог дополнительного образования по технической направленности; * Дмитрий Потемкин из Истры — педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности; * Анастасия Старкова из Талдомского городского округа — педагог дополнительного образования, реализующий программы по сохранению этнокультурного населения региона; * Андрей Литвинов из Коломны — педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности; * Анна Сивякова из Люберец — победитель в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании»; * Лусабер Асланян из Красногорска — победитель в номинации «Наставничество в дополнительном образовании»; * Татьяна Солодкова из Коломны — педагог дополнительного образования по естественно-научной направленности.

Все победители получили финансовое вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. В пресс-службе отметили, что конкурс «Сердце отдаю детям» стал ключевым событием в сфере дополнительного образования России.