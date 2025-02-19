Педагоги передали подарки новорожденным перинатального центра в Ленинском округе

В Видновском перинатальном центре прошла акция, в рамках которой новорожденные получили подарки, подготовленные сотрудниками образовательного центра «Лидер» и детского сада «Бобренок». Педагоги и воспитатели собрали необходимые предметы ухода, одежду, а также вязаные игрушки-осьминоги.

Передача подарков в медицинское учреждение была организована при участии депутатов Ленинского округа Марины Иноземцевой и Натальи Козыренковой. Они доставили посылку заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей № 1 Юлии Кузьминовой.

Она отметила, что такая поддержка крайне важна, как для самих новорожденных, так и для их родителей. Она поблагодарила всех, кто принял участие в благотворительной акции, подчеркнув, что проявленная забота и внимание помогают недоношенным детям быстрее адаптироваться, а мамам — чувствовать себя увереннее и спокойнее в этот непростой период реабилитации.