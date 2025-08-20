Педагоги обсудили вопросы профориентации школьников на совещании в Домодедове

В Домодедовской школе № 9 имени Героя Советского Союза Д. К. Курыжова 19 августа провели региональную сессию «Профориентация: от школы до карьеры!». Мероприятие организовали в рамках форума педагогов Подмосковья.

На площадке, собравшей более 500 специалистов, присутствовали муниципальные координаторы проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее», руководители общеобразовательных организаций, а также представители вузов, учреждений дополнительного образования и партнерских организаций.

В рамках пленарного заседания выступила начальник управления общего образования Министерства образования Московской области Елена Жданкина. Она обратила внимание на то, что современная школа должна не только давать академические знания, но и активно знакомить учащихся с многообразием профессий и текущей ситуацией на рынке труда.

О персонализированной профориентации рассказал руководитель аналитического центра Фонда гуманитарных проектов Игорь Иванов.

«Теперь до 50% занятий будут знакомить школьников с реальными возможностями и запросами рынка труда их родного региона. Это позволит не просто показать мир профессий, а построить для каждого ученика четкий и перспективный маршрут от пробы сил до успешного трудоустройства», — пояснил он.

Еще одной важной инициативой станет привлечение к профориентационной работе кадровых центров «Работа России», что поможет школьникам лучше ориентироваться в запросах работодателей и делать более осознанный выбор.

На мероприятии также выступил исполнительный директор фонда развития физтех-школ Андрей Богданов, осветивший вопросы о развитии естественно-научного и математического образования до 2030 года, а представители издательства «Просвещение» презентовали инструменты для поддержки учащихся в процессе профессионального самоопределения.

Практическая часть мероприятия включала работу двух дискуссионных площадок, где участники обменялись успешным опытом и обсудили дальнейшие шаги по развитию проекта с учетом современных образовательных трендов.