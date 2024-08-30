Педагоги Можайского техникума прошли стажировку по программе «Профессионалитет»

Фото: Министерство образования Московской области

Преподаватели и методисты Можайского техникума повысили квалификацию по федеральному проекту «Профессионалитет». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Курс прослушали педагоги отрасли «Средства массовой информации и коммуникационные технологии». Во время стажировки специалисты изучили современные разработки, освоили фреймворки для ведения и управления проектами, прошли практику в моделировании процессов.

Итогом стажировки стала сдача демонстрационного экзамена.

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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dpa

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