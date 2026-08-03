Педагоги Коломны повысили квалификацию по программе «Навигаторы детства»

Четверо представителей системы образования городского округа Коломна завершили очный этап федеральной программы «Навигаторы детства: искусство быть наставником». Обучение прошло в Санкт-Петербурге и объединило специалистов из разных регионов страны.

Советники директоров по воспитанию Анна Пастух (школа № 3), Кристина Лыкина (Песковская школа), Мария Павлова (Сергиевская школа), а также муниципальный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Елена Грибкова стали участниками федеральной тренинговой программы, направленной на развитие современных подходов к наставничеству и воспитательной работе.

Очному модулю предшествовала трехмесячная дистанционная подготовка. За это время участники изучили методики сопровождения воспитательной деятельности, освоили инструменты тренерской работы, познакомились с практиками проектирования образовательной среды и разобрали современные форматы взаимодействия со школьниками. Главной задачей очного интенсива стало освоение новых практических инструментов, которые педагоги смогут применять в своей работе.

В Санкт-Петербурге обучение прошли около 200 специалистов со всей России, работающих по федеральной программе «Навигатор-Наставник». Вместе с участниками этого года в практикуме приняли участие и выпускники предыдущего потока, которые уже успели внедрить технологии горизонтального наставничества в своих образовательных организациях.

Муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Елена Грибкова отметила, что современное наставничество строится не по принципу «учитель — ученик», а на партнерском взаимодействии. По ее словам, горизонтальный формат предполагает совместное движение к общей цели, обмен опытом, взаимную поддержку и поиск решений, что делает профессиональное развитие более эффективным и помогает успешнее сопровождать школьников.