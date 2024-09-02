Педагоги колледжа «Подмосковье» провели первые в этом году родительские собрания

Первые в этом учебном году родительские собрания прошли в структурных подразделениях колледжа «Подмосковье». Педагоги провели встречи с родителями первокурсников в Лобне, Клину, Солнечногорске и Химках.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, родители студентов узнали о правилах обучения в колледже и об уровне подготовки специалистов, а также обсудили важные организационные вопросы.

«Мы стремимся создать для наших студентов все условия для успешного обучения и развития, чтобы каждый мог максимально реализовать свой потенциал», — рассказали в колледже.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».