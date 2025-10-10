Педагоги колледжа «Подмосковье» посетили занятия по профилактике профвыгорания

В подразделениях колледжа «Подмосковье» в Лобне, Клину, Солнечногорске и Химках прошли занятия по профилактике психоэмоционального выгорания. Участие в них приняли руководители учебных групп и преподаватели. Темой встречи стала «Моя уникальность, как человека и педагога».

Для осознания индивидуальных черт и профессионального роста педагоги использовали арт-терапевтические техники. Также у них была возможность обсудить свои переживания с коллегами.

«В современном мире к педагогам предъявляются высокие профессиональные требования, что делает их работу особенно значимой и увлекательной. Универсальная образованность, эрудиция, информированность и прогрессивный подход помогают им создавать интересные занятия и давать вдохновляющие задания», — отметили в пресс-службе учебного заведения.

Осознание особых талантов играет большую роль не только для эмоционального здоровья и карьерного роста учителей, но и для студентов, наставниками которых они являются.