Педагоги из Зарайска приняли участие во всероссийском форуме агрошкол

Делегация муниципального округа Зарайск приняла участие в VI Всероссийском форуме агрошкол и школ‑хозяйств «Объединяя опыт — строим будущее!», который прошел в Тамбовской области. В течение двух дней педагоги вместе с коллегами из разных регионов обсуждали пути формирования и укрепления кадрового потенциала для агропромышленного комплекса страны.

Программа форума была насыщенной: участники посетили выставки, пленарные заседания и мастер‑классы, а также ознакомились с работой образовательных учреждений региона. Возглавляемая начальником управления образования Еленой Прокофьевой зарайская делегация показала высокую заинтересованность в развитии агрообразования и конструктивный подход к решению стоящих задач.

На форуме были представлены готовые решения и методики работы с детьми, организации пришкольных питомников и учебных участков. Зарайские педагоги получили множество идей, проектов и практик, которые можно использовать и адаптировать в своей деятельности.

«Учитывая многоплановость задач, стоящих перед нами сегодня, агрообразование как один из векторов развития системы образования на уровне школы и муниципалитета — вполне реальная история. Цель — настойчивость и системность в ее достижении. Вместе мы все сможем!» — отметили педагоги по итогам форума.

Участие в таком масштабном форуме подчеркивает значимость агрообразования и его вклад в формирование будущего агропромышленного комплекса России.