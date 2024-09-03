Педагоги из Воскресенска вошли в совет всероссийской олимпиады школьников

В состав экспертного совета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников вошли педагоги по девяти предметам из Воскресенска. Олимпиада проходит ежегодно с 1 сентября по 30 июня по 24 дисциплинам.

Все педагоги, вошедшие в экспертный совет на 2024-2025 учебный год, имеют высшую квалификационную категорию и многолетний опыт работы по подготовке учащихся к олимпиадам.

Это преподаватели из лицея имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова: учителя английского языка Екатерина Мартынюк и Елена Чернышова, учитель географии Александр Бронников, учителя истории и обществознания Галина Зыкова и Сергей Оберюхтин, учитель русского языка и литературы Ольга Белошицкая, учитель основ безопасности и защиты Родины Владимир Рассказов, учителя труда Николай Кондратьев и Наталья Кондратьева.

Совет педагогов создан для того, чтобы улучшить качество методических материалов для всероссийской олимпиады школьников.

Отметим, что всероссийская олимпиада школьников проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы, которые выдают победителям и призерам заключительного этапа, действуют четыре года. Они предоставляют владельцам право поступить в ведущие вузы России без экзаменов.

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