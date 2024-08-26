Педагоги из Воскресенска приняли участие в съезде учителей Подмосковья

Делегация педагогов городского округа Воскресенск приняла участие в съезде учителей Подмосковья, который прошел в Балашихе и был посвящен актуальным вопросам образования и воспитания молодежи. Главной темой мероприятия стало «Воспитание на опережение».

В съезде приняли участие заместители директоров по воспитательной работе, наставники отрядов Юнармии, а также представители проектов «Эколята», «Орлята России» и «Большая перемена». В общей сложности мероприятие собрало почти 700 участников, включая педагогов-психологов, социальных педагогов и советников директоров по воспитанию.

Основной целью съезда стало развитие сотрудничества и обмен опытом между специалистами в области образования. Участники обсудили стратегии повышения качества воспитания и обучения детей и молодежи, а также поделились успешными практиками работы с детьми и подростками.

Съезд стал важной платформой для обмена знаниями и идеями, предоставив участникам возможность вдохновиться новыми подходами и методами в воспитательной деятельности. Педагоги Воскресенска отметили значимость таких мероприятий для формирования нового поколения граждан России, готовых к вызовам современности.

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