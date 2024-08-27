Педагоги из Воскресенска приняли участие в подмосковном съезде учителей

Воскресенские педагоги приняли активное участие в съезде учителей «Траектория Взлета: 5 лет успеха», который прошел на базе областной гимназии имени Примакова. Делегацию из Воскресенска возглавил директор лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова Андрей Копцов.

На съезде подвели итоги работы образовательных учреждений Московской области, и лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова был отмечен среди школ с самым высоким числом победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, заняв достойное место в топ-30. По результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, лицей находится на четвертом месте среди школ области в рейтинге 2023-2024 учебного года.

В рамках мероприятия также была отмечена работа по развитию талантов обучающихся в городском округе Воскресенск. Заместителю директора Воскресенского научно-методического центра Михаилу Абрагимовичу была вручена почетная грамота министерства образования Московской области за достижения в этой сфере.

Съезд стал важной платформой для обмена опытом и обсуждения новых подходов в образовательном процессе, что способствует дальнейшему развитию педагогического сообщества региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».