Педагоги из Талдомского округа и Дубны обменялись опытом в дошкольном отделении «Ромашка»

Фото: заместитель директора по научно-методической работе МОУ СОШ № 2 г. Талдома Юлия Жильцова (в центре) / Молчанова Юлия

В дошкольном отделении «Ромашка» школы № 2 в городе Талдоме состоялось собрание педагогов из Талдомского округа и Дубны. Встреча была организована с целью обмена опытом и повышения квалификации.

Старший методист школы № 2, научный руководитель площадки Анастасия Мельцер, рассказала, что в первом полугодии 18 педагогов из Талдомского и Дмитровского округов улучшили свои профессиональные навыки. Во втором полугодии — 17 педагогов из Талдома и Дубны.

«Педагоги, принимающие участие в деятельности стажировочной площадки, развивают умения воспитывать у детей любовь к родному краю через познавательно-исследовательскую деятельность в природных условиях Московской области», — поделилась Анастасия Борисовна.

Педагог-психолог талдомской школы № 2 Анна Колотько с радостью получает новый опыт. Она рассказала коллегам о проекте «Природные открытия: журнал юного натуралиста». Мастер-класс педагога-психолога Анны Ляскович из гимназии № 8 им. академика Н. Н. Боголюбова города Дубны вызвал живой интерес и восхищение у аудитории.

Созданные методические материалы становятся ценным ресурсом для развития педагогического мастерства в регионе. С лучшими практиками можно ознакомиться на страничке стажировочной площадки — https://sch2-taldom.edumsko.ru/activity/innovate/ground/3690.