Педагоги из Серпухова стали лауреатами губернаторской премии

Два педагога из Городского округа Серпухов стали лауреатами премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Награды получили учитель физической культуры Гимназии Протвино Анна Хныкина и педагог начальных классов школы № 12 «Центр образования» Анна Макеева.

Два педагога из городского округа Серпухов стали лауреатами премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».

Учитель физической культуры Гимназии Протвино Анна Хныкина получила награду в номинации «Лучший учитель-предметник». За 34 года работы она воспитала победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, помогая детям развивать любовь к спорту, дисциплину и командный дух.

Лауреатом в номинации «Лучший учитель начальных классов» стала Анна Макеева — педагог школы № 12 «Центр образования». Она посвятила образованию 20 лет и разработала собственные методики командообразования, психологической подготовки и организации учебного процесса.

Среди ее проектов — «Планер первоклассника» и «Планер успешного школьника», которые получили распространение в разных регионах России. Также педагог обобщила свой опыт в пособии «Класс, в котором хочется учиться» и ведет профессиональный блог.

Конкурсный отбор проходил по 18 дисциплинам. В Серпухове отметили, что такие достижения педагогов подтверждают высокий уровень образования и профессионализм учителей округа.