Педагоги из Серпухова приняли участие в стратсессии министерства образования региона

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Стратегическая сессия Министерства образования Московской области прошла в мастерской управления «Сенеж». От городского округа Серпухов участниками мероприятия стали директор Губернского колледжа Александр Лысиков и директор школы № 19 Любовь Владимирова.

Семинар объединил свыше 80 работников образования. Стратегическую сессию посетили начальники управлений Министерства образования Московской области, муниципальных управлений образования, руководители образовательных организаций региона, эксперты и аналитики. Организовал мероприятие Корпоративный университет развития образования.

Участники представили серию проектных работ, побывали на нетворкинг-встрече и презентовали результаты обсуждения. Главными вопросами сессии стали основные федеральные и региональные установки кадровой политики в российской системе образования.

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