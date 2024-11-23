Педагоги из Серпухова приняли участие в конференции в Минске

На базе мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» состоялся круглый стол на тему «Две страны — одна судьба». Участниками мероприятия стали педагоги серпуховской школы № 3 и средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза Шабана из Минска.

Мероприятие прошло в рамках реализации плана международного сотрудничества между образовательными учреждениями, договор о котором был заключен в апреле этого года. Для педагогов двух стран встреча стала уже второй и подтвердила значимость укрепления профессиональных и культурных связей.

В ходе круглого стола учителя обсудили актуальные формы и методы патриотического воспитания школьников, поделились опытом работы с молодежью и перспективами взаимодействия. Главным акцентом встречи стали развитие сотрудничества в сфере образования, повышение квалификации педагогов, социальное партнерство взрослых и детей, а также сетевое методическое взаимодействие, включая работу в интернет-пространстве.

По итогам обсуждения были намечены новые векторы совместной работы. Участники подчеркнули, что братские народы России и Белоруссии объединяют общие исторические корни, духовные ценности и традиции. Поддержание таких связей, особенно в образовательной сфере, играет важную роль в развитии дружбы между странами.

Сотрудничество между школами будет продолжено, а новые совместные проекты станут еще одним шагом к укреплению взаимопонимания и единства народов двух стран.

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