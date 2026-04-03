Педагоги из Серпухова победили на областном конкурсе по нейросетям
Учителя Дашковской школы показали лучший результат среди 1612 участников областного конкурса «Искусственный интеллект в школе: от теории к практике». Педагоги завоевали две победы и шесть призовых мест.
Конкурс включал шесть номинаций, направленных на внедрение искусственного интеллекта в образование: от автоматизации работы учителя и персонализации обучения до инклюзивной среды, воспитательной работы и проектной деятельности. Отдельно оценивался «Лучший промпт». Жюри отметило оригинальность подходов, практическую значимость и методическую проработку представленных материалов серпуховскими специалистами.
Удостоились наград: Анастасия Рудик — учитель иностранного языка; Александра Жильцова — учитель математики; Анастасия Калесник — учитель математики; Лариса Сандакова — учитель начальных классов; Анна Конякина — учитель химии и биологии; Анастасия Балашова — учитель начальной школы; и Николай Решетняк — учитель физической культуры.