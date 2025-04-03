Педагоги из Раменского приняли участие в региональном семинаре

Мероприятие прошло в школе-интернате города Жуковский. Оно было посвящено обучению и воспитанию детей с расстройствами аутистического спектра.

Педагоги начальных классов и специалисты в своих выступлениях поделились опытом использования индивидуального подхода во всех видах деятельности. Дети с особыми потребностями нуждаются в особенной помощи. Учителя и специалисты тесно сотрудничают, обеспечивая комплексную поддержку учащихся с применением инновационных технологий в рамках федеральных государственных образовательных стандартов

Участники семинара смогли ознакомиться с подходами, которые применяют педагоги Удельнинской школы-интерната для работы с особенными детьми, погрузившись в мир восприятия и развития ребенка с РАС. В процессе обучения используются такие методики, как бионергопластика и визуальное расписание на основе карточек Пекс.

Видеофрагменты открытых уроков для детей с РАС, продемонстрированные на региональном семинаре, вызвали большой интерес у педагогов из Жуковского. Разнообразие методик и приемов обучения расширяет возможности проведения занятий и способствует более глубокому усвоению детьми знаний в рамках школьной программы.