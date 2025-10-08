Педагоги из Подольска вышли в федеральный этап конкурса «Воспитатели России»

Педагоги из Подольска Анастасия Илюшина, Наталья Павлова и Ольга Виноградская победили в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» и вышли на федеральный уровень. В этом году на участие в региональном этапе подали более четырех тысяч заявок со всей страны.

По итогам экспертной оценки определили 1617 победителей, которые выходят на федеральный уровень. Среди них три воспитателя из Подольска.

Старший воспитатель лицея № 1 пос. Львовский Анастасия Илюшина стала лучшей в номинации «Успешный воспитатель». Наталья Павлова из гимназии № 7 признана первой в номинации «Молодые профессионалы». Воспитатель «Бородино» Ольга Виноградская отличилась в номинации «Лучшая практика взаимодействия детского сада и семьи по вопросам патриотического воспитания детей».

В число призеров регионального этапа конкурса вошли еще два подольских педагога. Инструктор по физической культуре школы № 29 Татьяна Шмелева показала хороший результат в номинации «Лучшая просветительская деятельность семей воспитанников по вопросам здоровьесбережения». Учитель-логопед школы № 18 Светлана Гурцева отмечена в номинации «Творческий педагог — творческие дети».

Впереди у победительниц регионального этапа федеральный уровень, на котором подольчанки в течение двух месяцев до конца ноября будут бороться за звание лучшего воспитателя.