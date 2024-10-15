Педагоги из Подольска разработали проект по созданию книг в детском саду

В городском округе Подольск педагоги представили на XI Федеральный научно-общественный конкурс «Восемь жемчужин дошкольного образования — 2024» проект по созданию книг в детском саду. Он призван привить малышам любовь к чтению.

В рамках конкурса воспитатели дошкольного отделения школы № 3 имени Героя Николай Куимова в подольском поселке Молодежный реализуют проект «Читаем с удовольствием». Воспитанники учреждения придумывают сказки по картам Владимира Проппа и создают книги с иллюстрациями ручной работы. Также дети участвуют в мероприятиях, посвященных творчеству знаменитых писателей, читают стихи в «Литературной гостиной» перед воспитателями, родителями и детьми из других групп.

Сотрудники детского сада вместе с работниками поселковой библиотеки реализуют проект «Литературная аллея». Дошкольники рисуют картины к юбилеям писателей, участвуют в костюмированных постановках, квестах и экскурсиях. По окончании праздника ребята высаживают саженцы деревьев.

Помимо этого, педагоги устраивают мероприятия для родителей «Приятные встречи», где побуждают их прививать детям любовь к книгам.

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